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Происшествия Социум

В Атырау задержали «закладчика» синтетических наркотиков (видео)

При задержании у него изъяли наркотики на 5 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 29-летний мужчина, который закладывал синтетические наркотики в Атырау. — При проведении обысков у него было изъято более 100 граммов готового наркотика, это более чем 3500 доз на сумму 5 миллионов тенге. По словам задержанного, изъятые наркотики ему доставили из другого города, — рассказал начальник департамента полиции Атырауской области по
Кристина Кобина
В Атырау задержали «закладчика» синтетических наркотиков (видео)
При задержании у него изъяли наркотики на 5 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Атырау задержали &quot;закладчика&quot; синтетических наркотиков (видео)
В Атырау задержали &quot;закладчика&quot; синтетических наркотиков (видео)
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 29-летний мужчина, который закладывал синтетические наркотики в Атырау. — При проведении обысков у него было изъято более 100 граммов готового наркотика, это более чем 3500 доз на сумму 5 миллионов тенге. По словам задержанного, изъятые наркотики ему доставили из другого города, — рассказал начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». За данное преступление предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено департаментом полиции Атырауской области
наркотики

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