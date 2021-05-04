В Атырау задержали «закладчика» синтетических наркотиков (видео)

При задержании у него изъяли наркотики на 5 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 29-летний мужчина, который закладывал синтетические наркотики в Атырау. — При проведении обысков у него было изъято более 100 граммов готового наркотика, это более чем 3500 доз на сумму 5 миллионов тенге. По словам задержанного, изъятые наркотики ему доставили из другого города, — рассказал начальник департамента полиции Атырауской области по