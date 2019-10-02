Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz По словам спикера, это результат проводимой работы, в частности - оперативно-профилактических мероприятий, таких как «Общественный порядок», «Участок», «Мигрант», «Улица», «Оружие» и т. д. С начала года в Атырауской области были выявлены двенадцать преступных группировок, которые в свою очередь совершили хищение имущества у жителей более ста домов. В последующем 41 преступник был заключен под стражу, а похищенные вещи были возвращены владельцам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.