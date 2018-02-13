В Атырау зафиксирована самая высокая стоимость новостроек

Цена за 1 квадратный метр первичного жилья в нефтяной столице составила 326,3 тысячи, сообщает сайт krisha.kz. По данным комитета по статистике, самая высокая стоимость новостроек была зафиксирована в Атырау - 326,3 тысячи тенге, Астане - 325,3 тысячи тенге и Алматы - 321,3 тысячи тенге. При этом самые низкие цены на первичное жилье зафиксированы в Таразе - 116 тысяч тенге, Кызылорде - 141 тысяча тенге и Талдыкоргане - 141,2 тысячи тенге. Среднереспубликанское ценовое значение на первичном рынке осталось на уровне декабря — 260 203 тенге за один квадратный метр. Колебания наблюдались только в