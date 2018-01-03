Проект инициирован акиматом Атырауской области и станет логическим продолжением коммуникации местных исполнительных органов с обществом. Структура приложения состоит из 6 основных разделов по наиболее важным вопросам и сферам: трудоустройство, общественный контроль, ЖКХ и общественный транспорт, образование, опросы. Интерфейс приложения интуитивно понятен, над этим потрудились разработчики, благодаря этому каждый рядовой пользователь смартфона сразу поймет суть его работы. Каждый раздел имеет меню, пользователю нужно выбрать необходимую графу и оставить свой вопрос. Почти все разделы поддерживают функцию вставки фото или видео, данный момент весьма важен при выявлении гражданином нарушения. По всем вышеуказанным разделам жители областного центра могут задать интересующий вопрос, отправить информацию о выявленных нарушениях или же получить исчерпывающую информацию от государственных учреждений. К примеру, в графе образование можно узнать информацию о детских садах, колледжах, университетах, а также подать свое обращение. Тем, кто ищет работу, будет полезна биржа труда и информация о вакансиях, данный раздел обновляется еженедельно. Будущие абитуриенты могут ознакомиться со списком учебных заведений их адресами, и также оставить интересующий их вопрос. Те, кто столкнулись или подозревают, что его близкие попали под влияние деструктивных религиозных течений, могут обратиться к психологам или же получить информацию от специалистов религиоведов. В данном разделе обращения можно оставлять инкогнито. Приложение "Атырау цифрлық қабылдау" абсолютно бесплатно и доступно на Play Market и App Store.