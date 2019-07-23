Фото из архива "МГ" Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат Игалиев. По его информации, мощность комплекса – 70 тысяч кубических метров стоков в сутки, с возможностью расширения до ста тысяч кубометров. Запуск объекта в тестовом режиме запланирован на ноябрь, а на полную мощность объект заработает в следующем году. В это же время ожидается рекультивация полей испарения «Тухлой балки». Отстойник, на который долгие годы жалуются жители Атырау, будет закрыт. Поток сточных вод, перед тем как попасть на поля испарений, с запуском КОСа будет проходить полный цикл очищения, тем самым очистятся подземные воды, почва и воздух. По данным спикера, территорию «Тухлой балки» в 1,5 тысячи гектаров местный НПЗ арендует у города до 2028 года. Решением акимата из этой части изъято 476 гектаров, которые переданы в коммунальную собственность городскому отделу ЖКХ для рекультивации. На территории площадью 1024 гектара, принадлежащей заводу, нефтепереработчики хотят самостоятельно провести рекультивацию. Как было отмечено на брифинге, рекультивация полей испарения будет проведена в течение трех лет.