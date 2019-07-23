Фото с сайта Informburo.kz По итогам обследования в Арыси снесут 293 дома. После взрывов их признали не подлежащими восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба акима Туркестанской области. На сегодня в Арыси завершён ремонт 1870 домов, сообщалось на заседании аппарата акима области. По данным первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбека Ускенбаева, в 17 секторах дефектные акты составлены по 7445 домам, строительные работы ведутся в 4827 домах. - По итогам обследования число домов, не подлежащих восстановлению, достигло 293. Четыре из них – многоэтажные дома. Эти дома будут заново построены. Фундамент некоторых из них уже заложен, – отметили в пресс-службе акимата. Ремонтные работы ведут и на 66 социальных объектах, для четырёх объектов будут построены новые здания. По информации руководителя областного управления финансов и государственных активов Абдрахмана Тасыбаева, документы на получение компенсации в размере 100 тысяч тенге подали около 61 тысячи человек. Адреса 49 393 жителей подтверждены базой МВД РК. Работа по документам продолжается. На заседании аппарата акима были высказаны замечания руководителям секторов, где работа ведётся не на должном уровне. 2 июля в акимате Туркестанской области заявляли, что лишь 27 домов отстроят заново. По данным на 20 июля, в Арыси восстановили 1620 домов. Все восстановленные объекты должны сдать до 1 августа 2019 года. Напомним, 676 жилых домов Арыси восстановит ЗКО