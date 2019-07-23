ЧП произошло вечером 22 июля улице Жангир хана, недалеко от моста через реку Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, в городе горел моторный отсек и салон автомашины марки "Фольксваген Пассат". – Загорелась машина 1991 года выпуска. Пожар был полностью ликвидирован в 17.13. Жертв и пострадавших нет. На месте ЧП работали пять пожарных и одна единица техники. Причина и ущерб устанавливается, - сообщил Нуралы Мусиев.
 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.