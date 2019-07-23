Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, в городе горел моторный отсек и салон автомашины марки "Фольксваген Пассат". – Загорелась машина 1991 года выпуска. Пожар был полностью ликвидирован в 17.13. Жертв и пострадавших нет. На месте ЧП работали пять пожарных и одна единица техники. Причина и ущерб устанавливается, - сообщил Нуралы Мусиев.