Именно так будет называться новинка от BMW (ожидается в 2021 году) - электропаркетник, с возможностью автономного движения. В 2018 году состоялась его презентация. В то время как готовится модель к выпуску на рынок, все больше подробностей попадают в СМИ: Например, многоугольный руль: такую необычную форму производители объясняют не столько стремлением выпустить что-то новое, а безопасностью.BMW также обещает, что у новинки будет автопилот 3 уровня, и много инноваций – программа «Персональный ассистент», активирующаяся при команде «Hey BMW», колеса 24-дюйма, панорамная крыша, а наружные зеркала заменят камеры.К 2025 году BMW рассчитывает, что электрифицированные модели будут составлять до 25% продаж.В зависимости от класса авто с индексом «i» будут иметь аккумуляторные батареи, которые обеспечат запас хода на одной зарядке на расстояние от 450 км до 700 км. А разгоняться до 100 км/ч таким BMW i за 3 секунды.