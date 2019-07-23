С начала года по заявлению о преступлениях в отношении женщин возбуждено 2148 уголовных дел, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Актюбинские полицейские подвели итоги работы по защите женщин от насилия за второй квартал 2019 года С начала года по заявлению о преступлениях в отношении женщин возбуждено 2148 уголовных дел. 11 женщин пострадали от бытового насилия, трое из которых получили тяжкий вред здоровью, еще восемь женщин получили вред здоровью средней степени тяжести. – В большинстве обращений женщин по фактам бытового насилия, правонарушители не работают, или частично заняты, вследствие чего злоупотребляют спиртными напитками, из-за неприязненных отношений проявляют хулиганские действия в отношении жен и других членов семьи. За правонарушения в сфере быта, унижение, оскорбление, унизительное приставание в отношении членов семьи по статье 73 КоАП РК участковыми инспекторами полиции привлечено к административной ответственности 1147 граждан, вынесено 2396 защитных предписаний. Привлечено к административной ответственности по статье 73-2 КоАП РК "Побои" - 270, по статье 73-1 КоАП РК- 360 граждан, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года по области отмечается снижение фактов суицида среди женщин. – Если в прошлом году в области было зарегистрировано 65 попыток самоубийства, то в этом году - 32, 17 из которых завершенных. В целях реализации Закона «О профилактике бытового насилия», а также в соответствии с планом МПС ДП Актюбинской области с начало года на территории области проводилась акция «Подучетный элемент», «Быт», «Жайлау», «Международный день семьи». В ходе проводимой профилактической мероприятии в здании Народной канцелярии два раза провели прием граждан с участием представителями Кризисного центра, образования, центр занятости г.Актобе, ЖКХ и здравоохранения. В области защиты прав и интересов семьи по взаимодействию разрешения семейных конфликтов и профилактике преступлений в сфере быта МПС взаимодействует с общественными объедениями «Западно-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса», «Центр поддержки женщин г.Актобе», ОФ «АктобеДамуы», ОФ «Дом Мамы». Совместно с НПО по области проведено около 150 разъяснительных мероприятий среди населения, в учебных заведениях по предупреждению насилия в отношении женщин, - сообщили полицейские.