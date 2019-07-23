Иллюстративное фото из архива "МГ" Актюбинские полицейские подвели итоги работы по защите женщин от насилия за второй квартал 2019 года С начала года по заявлению о преступлениях в отношении женщин возбуждено 2148 уголовных дел. 11 женщин пострадали от бытового насилия, трое из которых получили тяжкий вред здоровью, еще восемь женщин получили вред здоровью средней степени тяжести. – В большинстве обращений женщин по фактам бытового насилия, правонарушители не работают, или частично заняты, вследствие чего злоупотребляют спиртными напитками, из-за неприязненных отношений проявляют хулиганские действия в отношении жен и других членов семьи. За правонарушения в сфере быта, унижение, оскорбление, унизительное приставание в отношении членов семьи по статье 73 КоАП РК участковыми инспекторами полиции привлечено к административной ответственности 1147 граждан, вынесено 2396 защитных предписаний. Привлечено к административной ответственности по статье 73-2 КоАП РК "Побои" - 270, по статье 73-1 КоАП РК- 360 граждан, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года по области отмечается снижение фактов суицида среди женщин. – Если в прошлом году в области было зарегистрировано 65 попыток самоубийства, то в этом году - 32, 17 из которых завершенных. В целях реализации Закона «О профилактике бытового насилия», а также в соответствии с планом МПС ДП Актюбинской области с начало года на территории области проводилась акция «Подучетный элемент», «Быт», «Жайлау», «Международный день семьи». В ходе проводимой профилактической мероприятии в здании Народной канцелярии два раза провели прием граждан с участием представителями Кризисного центра, образования, центр занятости г.Актобе, ЖКХ и здравоохранения. В области защиты прав и интересов семьи по взаимодействию разрешения семейных конфликтов и профилактике преступлений в сфере быта МПС взаимодействует с общественными объедениями «Западно-Казахстанский центр медиации и переговорного процесса», «Центр поддержки женщин г.Актобе», ОФ «АктобеДамуы», ОФ «Дом Мамы». Совместно с НПО по области проведено около 150 разъяснительных мероприятий среди населения, в учебных заведениях по предупреждению насилия в отношении женщин, - сообщили полицейские.