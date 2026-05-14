Казахстан переводит воинский учет в цифровой формат: данные призывников обновляются автоматически, а уведомления приходят в личный кабинет и на смартфон.

Минобороны РК продолжает масштабировать цифровизацию системы призыва. Повестки теперь направляются не только в традиционном бумажном виде, но и через SMS-сообщения, личный кабинет на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile. Это нововведение позволяет оперативно информировать граждан и сводит к минимуму риск пропуска официальных уведомлений.

Как работает автоматический учет

Система призыва интегрирована с государственными базами данных, что позволяет автоматически получать сведения об образовании, семейном положении, месте работы и регистрации призывника. Такой подход значительно сокращает объём бумажных документов и упрощает процесс постановки на учёт.

В личном кабинете на портале eGov пользователи могут самостоятельно проверить свой статус, наличие действующей отсрочки и уточнить необходимость явки в военкомат. В перспективе планируется переход на проактивный формат, когда информация об изменении статуса будет поступать гражданину автоматически.

Правила отсрочки для студентов

Для студентов, обучающихся очно в казахстанских вузах, отсрочка предоставляется на весь период обучения. Тем не менее, рекомендуется лично убедиться, что вуз передал актуальные данные в органы военного управления, либо самостоятельно предоставить соответствующую справку.

Для тех, кто учится за границей, действуют свои правила:

Оформление: Отсрочка предоставляется только на основании официальных подтверждающих документов из зарубежного учебного заведения.

Обязанности: Учёба в другой стране не снимает гражданина с воинского учета - взаимодействие с местными органами военного управления осуществляется студентом самостоятельно.

Программы Foundation: Решение по таким программам принимается в индивидуальном порядке в зависимости от их официального статуса.

Департаменты по делам обороны советуют проверять корректность данных об отсрочке заранее, особенно перед началом каникул или при временном возвращении в страну. Это поможет избежать сложностей во время активной фазы призывной кампании.