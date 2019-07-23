заведующий сектором городского отдела предпринимательства Мейрам Хайров.

Многие утверждают, что потратили собственные средства на покупку оптовой партии бахчевых и теперь понесут немалые убытки. – У нас сезонная работа, в год торгуем всего два-три месяца. Мы ни у кого ничего не просим. На свои деньги выкупаем арбузы и дыни у фермеров Тайпака. Месяц назад из акимата приходили и разрешили торговать здесь при условии, что мы будем содержать свои места в чистоте. Сегодня приехали полицейские и сотрудники акимата, пригнали технику и сказали, что конфискуют у нас товар. Здесь около десяти точек, у каждого продавца около 10 тонн арбузов и трех тонн дыни. Кто будет возмещать нам ущерб? Нам нужно платить за квартиры, оплачивать задолженность по кредитам, одевать детей к школе, кормить и одевать их. Работы у нас нет, мне 58 лет и никто не возьмет меня на работу, - рассказала продавец арбузами Бакытжамал Аймагамбетова. Выяснилось, что многие торговцы годами реализуют свой товар именно на этом участке и каждый год у них возникают проблемы с полицейскими. – Каждый год нас гоняют отсюда. Но для нас эта самое хорошее место с высокой проходимостью. Людям тоже удобно у нас покупать. Мы ведь никому не мешаем. Наоборот, мы помогаем фермерам продать свою продукцию. Нам предлагали места в крытых рынках, но там торговля не идет, да и везти тонны бахчевых на крытые рынки тоже затратно. Здесь мы согласны платить за места, поддерживать чистоту и соблюдать порядок. Пусть нам просто разрешат здесь торговать, - говорит другой продавец Раушангуль Жантурина. Женщины утверждают, что проверяющие пригнали трактор с прицепом и грозят конфискацией товара. – Я оставила четырехмесячную дочь с восьмилетним сыном и пришла сюда торговать. Каждые четыре часа еду в Казак ауыл, чтобы покормить дочь. Я это делаю от безысходности, потому что по-другому я не прокормлю свою семью. Как я соберу ребенка в школу? Как оплачу за аренду жилья? Здесь я хоть зарабатываю на повседневные расходы. Но нас и этого хотят лишить. Мы многого не просим, пусть дадут нам торговать здесь до конца сезона. Если они сейчас увезут наш товар, то кто будет возмещать нам наши расходы? - возмущается торговец бахчевыми Жанаргуль. Между тем, в отделе предпринимательства города Уральск заявили, что сезонная торговля на этих участках запрещена. – Мы неоднократно говорили, что торговля в неустановленных местах запрещена. По городу определены 37 торговых точек, где предприниматели могут реализовывать свою продукцию. Места предоставляются на бесплатной основе, - рассказалКак сообщили полицейские, стихийная торговля именно бахчевыми культурами часто разворачивается вдоль трасс, что мешает дорожному движению и может спровоцировать ДТП. - Рейд инициирован отделом предпринимательства города Уральск. Наши сотрудники проводят мероприятия по установлению и устранению мест стихийной торговли. Конфискации не будет. Мы просто предупреждаем продавцов о том, что торговля в неустановленном месте запрещена, после чего составляется административный протокол по статье 204 КоАП РК - "Торговля в неустановленных местах", что наказывается штрафом в размере 5 МРП, - рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев