Лечебно-оздоровительный санаторий «Акжайык» расположен в 45 км от г. Уральска, в живописном природном месте нашей области с. Акжайык Теректинского района. Здравница была открыта в 1985 году на базе Уральского дома отдыха и с тех пор стала излюбленным местом санаторно-курортного отдыха не только жителей нашей области, но и соседних регионов: Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей, а также из близлежащих российских регионов. Главное, что привлекает отдыхающих – это лечение хлоридно-магниево-натриевой минеральной водой, источник которой был обнаружен на территории санатория. Целебная вода содержит такие биологически активные компоненты, как бром (от 25 до 32мг/л), кремний (5,6мг/л), иод и фтор. Она применима как для лечебно-питьевого лечения с минерализацией до 10г/л так и для проведения бальнеологических процедур (используется иодо-бромная вода высокой минерализации). Кроме того, в этом году у санатория «Акжайык» приятное событие. Здравница была отмечена золотым дипломом Ассоциации санаториев РК, как один лучших казахстанских санаториев по использованию природных лечебных факторов.- В нашем санатории в основном проходят профилактическое лечение пациенты с сердечно-сосудистыми, неврологическими, гинекологическими заболеваниями, а также с болезнями опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы организма, - рассказал. - Ежегодно у нас отдыхают и получают профилактическое лечение более трех тысяч граждан. В этом году уже до конца августа все места забронированы. Еще два радостных события отмечает в этом году санаторий «Акжайык». Одно из них – реконструкция административно-бытового здания в оздоровительно-лечебный корпус. В связи с этим знаменательным событием коллективом здравницы были приглашены представители местных СМИ и старейшины с. Акжайык.Директор санатория Альберт Сафуллин, первый главный врач санатория, ныне почетный пенсионер области Марат Акашаев и председатель территориального объединения профсоюзов ЗКО Амангельды Таспихов под аплодисменты гостей и сотрудников здравницы заложили капсулу под строительство нового водно- оздоровительного комплекса. - Это значимое событие для нашего санатория. Раньше отдыхающие должны были получать лечебные процедуры в корпусе, находящемся в 200 м от жилого комплекса, что создавало неудобство в холодное время года. В будущем новый оздоровительно-лечебный корпус будет расположен рядом с жилым комплексом, что послужит благоустройству санатория, а также улучшению качества оказываемых услуг для отдыхающих, - отметил Амангельды Таспихов.Второе значимое событие – ремонт подъездной дороги в санаторий, который выполняется по просьбе отдыхающих и старейшин села Акжайык. Осуществляет дорожно-ремонтные работы строительная компания «Достык Спец Транс». - На реконструкцию подъездной дороги к санаторию « Акжайык» выделено из бюджета 241 млн тенге. Привлечено 43 единицы техники. Завозятся строительные материалы. В эксплуатацию дорога будет сдана 1 октября этого года, - поделился начальник участка подрядной организации Максат Мушалин.Следует отметить, что санаторий принимает отдыхающих круглосуточно. Для них предоставляются комфортабельные номера, полноценное 5-х-разовое питание, спектр лечебно-оздоровительных услуг, а также организован досуг: клуб, библиотека, бильярдная и спорткомплекс под открытым небом. Профилактическое лечение проводят высококвалифицированные врачи и средний медперсонал нашей области.