Акмарал Алмагамбетова мать, пятерых детей. Трое оставалась в Актобе с отцом, когда мама уехала в Сирию, еще двух она родила там. 9 мая женщину с детьми доставили на родину по операции «Жусан», и сразу отправили в СИЗО. Дети в данный момент находятся в госучреждении, их отец, по словам подсудимой, погиб в Сирии. Акмарал Алмагамбетова обвиняется в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. Женщина уроженка Актобе, ей 32 года. Уехала в Сирию 25 августа 2013 года через Турцию. Весной этого года, призналась подсудимая, она сдалась курдам и попросила внести ее в список желающих вернуться на родину. Как сообщил прокурор, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, подсудимая по имеющимся у следствия сведениям, в сентябре 2013 года направилась в Сирийскую арабскую республику в зону боевых действий. В январе 2014 года по сотовому телефону она связалась с супругом, который оставался здесь, передала голосовое и текстовое сообщение, их эксперты расценили как пропагандирующие терроризму, возбуждающие религиозную рознь. Обвиняемая, сообщил прокурор, признала свою вину, и пошла на процессуальное соглашение. Учитывая, что Алмагамбетова ранее несудима, у нее несовершеннолетние дети, прокурор запросил ей 5 лет лишения свободы колонии в учреждении средней безопасности. 23 июля Алмагамбетовой должны были огласить приговор, но судья отправил дело в прокуратуру для составления нового процессуального соглашения с применением статей уголовного кодекса, действовавших на момент совершения преступления, а не позже.