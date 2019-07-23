Насыпьте крахмал на влажную салфетку и протрите поверхности, запачканные жиром.Разведите 2 ч.л. крахмала в ½ ст. воды и протрите этой кашицей изделия из серебра, а как просохнут, отполируйте мягкой тряпочкой.Рассыпьте по полу крахмал, и сметите все. Порошок попадет в трещины и скип половиц прекратится.Поместите любимую игрушку в пакет, добавьте к ней 6 ст.л. крахмала. Хорошо встряхните пакет и оставьте на ночь. Утром просто пропылесосьте игрушку, и она станет как новая.Не в силах развязать узел? Присыпьте его крахмалом, и он легко развяжется.Если в обуви появился неприятный запах, посыпьте в нее крахмал и оставьте на ночь. Запах исчезнет. Утром не забудьте высыпать!