Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск, комплексная проверка городских маршрутов на предмет договорных обязательств проводилась с 16 до 23 июля. - Была проведена комплексная проверка в ТОО "УралТехСервис" маршрутов №2, №13, №20, №30Д. В ходе проверке были выявлены следующие нарушения: порвана обшивка сидений, большой интервал движения, низкая регулярность маршрутов, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральска. Стоит отметить, что по данным нарушениям руководителю ТОО "УралТехСервис" было выдано предписание для устранения выявленных нарушений.