Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила ведущий специалист отдела по контролю за техническими регламентами департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Оксана Вивтоненко, специалистами закуплено 1564 пробы продукции. В результате экспертизы, проведенной в областном филиале «Национальный центр экспертизы» по ЗКО, в 294 товарах выявлены несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Ненадлежащая маркировка продукции, отсутствие информации на государственном языке, даты изготовления, сроки хранения, единого знака обращения на рынке, наименование и место нахождения организации являются наиболее частыми нарушениями в торговых объектах области. – Несоответствия по маркировке пищевой и непищевой продукции выявлены в товарах как из дальних, так и из ближних стран. К примеру, мясная продукция производства РФ АО «ЧМПЗ», пельмени "Цезаренок" полуфабрикат мясосодержащий в тесте категории Е замороженные ООО "Морозко", рыбная продукция производства Сардинелла натуральная с добавлением масла ООО "Роскон", настоящий лимонад "Лаги Гранат" натуральный газированный безалкогольный напиток ООО "Лаги" производство Грузия, молочная продукция сыр чечел коса копченая, напиток кисломолочный йогуртный "Снежок", мдж2,5% ООО "Молочный комбинат Энгельский", - рассказала Оксана Вивтоненко. Кроме этого, несоответствия требованиям были выявлены в детских игрушках, одежде и в обуви. – Среди товаров промышленной группы несоответствия больше выявлены в игрушках из Китая неизвестного производителя, таких как детская игрушка кукла «Frozen», детская игрушка кукла «L.O.L.BEAUTIFUL», детская музыкальная игрушка «Dancing Bee», настольная игра для детей «Маша и Медведь», детская игрушка пистолет «NERF». Несоответствия обнаружены в продукциях легкой промышленности производства Кыргызской Республики - детская рубашка, детские ползунки, детская обувь «TEPAI», майка для мальчиков «BAYKAR», трусы для девочек «BAYKAR» из Турции. В продукциях для детей и подростков соски-пустышки «MILAD» производства Иран, в парфюмерно-косметической продукции мыло туалетное твердое Amway BAR SOAP PAIN DE SAVON. Прочие товары народного потребления пакеты для продуктов «NDPE BAGS ON ROLL» неизвестного производителя, - сообщила Оксана Вивтоненко. Стоит отметить, что специалистами департамента и территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг по выявленным нарушениям выдано 81 предписание об устранении нарушений, сняты с реализации около 51 килограмма пищевой и непищевой продукции на сумму около 66 тысяч тенге. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области настоятельно рекомендует при покупке продукции обратить внимание на наличие маркировки (этикетки), которая должна быть легко читаемой, четкой и содержать полную информацию о продукции. В маркировке изготовитель должен указывать следующую информацию: масса, состав, дата изготовления, наименование, адрес и нормативный документ в соответствии с которым изготовлен продукт. Внимательно смотреть на дату выработки и сроки хранения продукции, особое внимание обратить на скоропортящиеся продукты – кондитерские, кулинарные изделия. В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете обратиться письменно и по телефону 8 (7112) 51-27-66 в адрес департамента и территориальные управления контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.