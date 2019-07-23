Иллюстративное фото с сайта www.rusimperia.info В редакцию "МГ" обратилась жительница Теректинского района ЗКО Салтанат (все имена изменены по этическим соображениям - прим.автора), которая рассказала о том, что сожитель её племянницы развращал 11-летнюю Аружан. – Айсулу - дочь моей младшей сестры, у неё трое детей - два сына и дочь. Ее старшего сына я забрала к себе, воспитала его, выучила, сейчас он готовится поступать в вуз. Средний сын учится в школе №15, он инвалид. Аружан воспитывалась у матери. У всех троих детей разные отцы. В 2016 году Айсулу познакомилась с мужчиной и начала с ним жить. Как выяснилось позже, сожитель племянницы был ранее судим за кражу, нигде не работал, жили они в Акжайыкском районе. Позже переехали в Жангалинский район, мужчина устроился чабаном в одно из крестьянских хозяйств. Девочку определили в школу-интернат, там наша малышка впервые рассказала педагогам о том, что отчим заставляет её "делать плохие вещи". Но, вместо того, чтобы забить тревогу, работники школы вызвали мужчину и мать девочки и велели им уехать из поселка. Наверное, не хотели портить статистику, - уверяет женщина. - В мае 2019 года семья переезжает в Уральск, девочку определяют в одну из городских школ. Но отчим все также продолжает приставать к девочке. По словам Салтанат, о происходящем она узнала случайно, когда Аружан вместе с матерью гостила у неё. – Я была в шоке от услышанного, не могла поверить собственным ушам. Аружан начала плакать, обняла меня и просила не отпускать её, умоляла оставить её у себя. Говорила, что не хочет возвращаться домой. Я начала расспрашивать её о случившемся. Ей сейчас 11 лет, она была умной, веселой, общительной девочкой. Но сейчас её не узнать, стала замкнутой, всего боится. По её словам, отчим приставал к ней, под разными предлогами, вывозил её из дома, совершал непристойные вещи, принуждал к анальному сексу, пальцами ковырял. Угрожал, что если она кому-нибудь об этом расскажет, то забьет их с матерью до смерти. Естественно, девочка молчала, никому не говорила, так как много раз видела, как отчим избивает её маму. Когда я рассказала об этом Айсулу и потребовала написать заявления, она сказала, чтобы я не лезла в их семью и что она сама во всем разберется. Более того, она начала выгораживать и защищать своего сожителя. Девочку я оставила у себя, забрала её документы и 14 июля написала заявление в отдел полиции, - рассказывает Салтанат. Женщина возмущена, что мужчина до сих пор находится на свободе. – Его задержали 15 июля в Уральске, доставили в районный отдел полиции, а 16 июля его отпустили! В тот же вечер он позвонил мне и звонит по сей день, требует, чтобы я забрала заявление. Как только Аружан услышала его голос у неё началась истерика. Как? Почему он на свободе? Неужели его не могут арестовать пока идет расследование? Неужели ему все сойдет с рук? Девочку направили на экспертизу, результаты готовы, но мне ничего не говорят. Доверенность у Айсулу я не смогла получить. Она говорит, что потеряла удостоверение. На фоне всего этого у меня у самой начались проблемы со здоровьем, поднялось давление. Боюсь, что этот изверг украдет у меня ребенка, - рассказала Салтанат. Между тем, в Жангалинской школе-гимназии подтвердили, что девочка проучилась у них один учебный год, однако уверяют, что ребенок не рассказывала о домогательствах отчима. – В сентябре она была зачислена в школу, а через год - 4 мая внезапно мать принесла "корешок" из городской школы, написала заявление и забрала документы. Аружан жила в интернате и часто плакала, что не хочет идти домой на выходные. На вопрос в чем причина, она говорила, что её отчим строгий человек и что он часто бьет маму. О том, что в отношении неё мужчина якобы совершал развратные действия, мы узнали на днях от следователя. Его мы никогда не видели, да и мать к нам приходила всего два раза, об их семье я особо ничего не знаю, они приезжие, работали и жили на чабанской точке. Девочка сама по себе очень хорошая , умная, никаких отклонений мы не замечали. Один раз с ней возникли проблемы, когда мать отказалась забирать её домой на выходные. Сказала, что ей ребенок не нужен. Тогда мы написали письмо в районный отдел полиции, вмешались специалисты из отдела образования и мать все же забрала Аружан домой, - рассказала школьный психолог Жангалинской школы-гимназии Айкоркем Мухамбетова. Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 15 июля от 59-летней жительницы области поступило заявление. – Отделом полиции Акжайыкского района начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней ". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в департаменте полиции ЗКО.