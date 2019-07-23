Иллюстративное фото из архива "МГ" Вместимость пассажирских автобусов марки "Ankai" производства г.Костанай составляет 60 человек. Новый автотранспорт был передан в доверительное управление ТОО "АйсТрансХолдинг". - По поручению главы региона в области идет обновление общественного транспорта. Пять из десяти вновь приобретенных автобусов выйдут на линию маршрута№10, еще пять - на линию №20. Транспорт полностью соответствует всем современным требованиям. В автобусах установлены кондиционеры, пандусы для инвалидных колясок, а также 4 видеокамеры, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев. В регионе второй год реализуется концепция развития общественного транспорта.