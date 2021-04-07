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Социум

В Атырау завершили ремонт проспекта Бейбарыса

Движение на проспекте будет открыто в ночь на 9 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Компания «Атырауинжстрой-АИС» сообщила о завершении дорожно-строительных работ на проспекте Бейбарыса 8 апреля. Движение по проспекту будет открыто в ночь на 9 апреля. - Также уведомляем о продолжении работ по укладке завершающего слоя дорожного полотна на примыкающей к проспекту улице №8 до улицы Елорда. Движение автотранспорта будет прекращено здесь с 10.00 8 апреля по 11 апреля включительно. Приносим свои извинения за вынужденное причинение неудобств жителям улицы №8, - отметили в пресс-служб
Дана Рахметова
В Атырау завершили ремонт проспекта Бейбарыса
Движение на проспекте будет открыто в ночь на 9 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау завершили ремонт проспекта
В Атырау завершили ремонт проспекта
Компания «Атырауинжстрой-АИС» сообщила о завершении дорожно-строительных работ на проспекте Бейбарыса 8 апреля. Движение по проспекту будет открыто в ночь на 9 апреля. - Также уведомляем о продолжении работ по укладке завершающего слоя дорожного полотна на примыкающей к проспекту улице №8 до улицы Елорда. Движение автотранспорта будет прекращено здесь с 10.00 8 апреля по 11 апреля включительно. Приносим свои извинения за вынужденное причинение неудобств жителям улицы №8, - отметили в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой-АИС». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт проспект

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