Фото с сайта images.esosedi.ru Фото с сайта images.esosedi.ru Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в Успенском соборе, 13 и 14 января храм Атырау посетит глава Уральской Епархии - Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний. В этот же день будет привезена частица святых мощей великомученика Иоанна Нового, Сочавского. Родиной святого великомученика Иоанна Нового был знаменитый город Трапезунт, располагавшийся близ границы с Ассирией и Арменией. Расположенный на берегу Черного моря, он служил в то время удобным портом и центром торговли. Главным занятием его жителей были мореплавание, рыбная ловля и торговля. Иоанн тоже занимался торговлей. Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский, имеет особую благодать от Бога - помогать занимающимся торговлей. Справка «МГ»: Успенский Собор был построен в 1888 году на средства купца Ф. Тудакова и его супруги. В послереволюционные годы храм был закрыт советским правительством, однако после войны был отрыт и попал в первые 10 тыс. храмов, которые открыли по всему Советскому Союзу. С образованием Уральской Епархиии  храму был присвоен статус второго Кафедрального Собора. В 2000 году по распоряжению акима Атырауской области И. Н. Тасмагамбетова Собор был полностью отреставрирован. Собор построен из жженого камня, храм 45 метров в длину, 14 метров в ширину, а его самая верхняя отметка составляет 34 метра. Мощи святых: Свт. Тихон Патриарх Московский, Преподобных монахинь Дивеевских, Свт. Николая митрополита Алмаатинского. Особо чтимые иконы: Успение Божией Матери (Храмовая икона), Тихвинская икона Божией Матери, Икона Свт. Николая митрополита Алмаатинского.