Иллюстративное фото с сайта dknews.kz Иллюстративное фото с сайта dknews.kz Об этом сообщает  корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в областном государственном центре по выплате пенсий, в конце прошлого года в Казахстане на 9% были повышены пенсии. Также как и другие государственные пособия. - В Атырауской области 47581 человек получают пенсии. А вместе с другими категориями граждан, которые получают государственные пособия, их число достигает 170 тысяч, - отметила директор Атырауского областного филиала ГЦВП Алмагуль ШАТЕНОВА. Для этой категории граждан из республиканского бюджета на Атыраускую область ежемесячно выделяется 3 млрд 300 млн тенге. В связи с изменением прожиточного минимума с 1 января 2014 года также увеличены размеры государственных социальных пособий по потери кормильца, по инвалидности, по возрасту и базовые пенсионные выплаты, отметила Алмагуль ШАТЕНОВА.