Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению руководителя пресс-службы областного ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ, необычная кража произошла в городе Кульсары Жылыойского района. В полицию обратился хозяин редких птиц – павлинов. Неизвестный из двора частного дома выкрал двух павлинов – взрослую особь и птенца. Хозяева заявили, что украденные птицы стоят порядка 100 тысяч тенге. По горячим следам удалось задержать 23-летнего жителя Кульсары, который признался в краже. Молодой парень, пытавшийся, видимо, заработать на редких птицах, признался в содеянном. Его отпустили под подписку о невыезде. Полиция завела на похитителя уголовное дело за кражу. Но, скорее всего, дело до суда может не дойти. Учитывая то, что павлины вернулись в свои вольеры.