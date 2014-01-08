Избивший сотрудника ДВД ЗКО финансовый полицейский Ерлан БАЙЧЕРКЕШЕВ считает, что действия полиции против него происходят из-за того, что органы финполиции ранее задержали высокопоставленное должностное лицо ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда, где сегодня вечером санкционировали арест обвиняемого.
Сегодня, 8 января, Уральский городской уголовный суд санкционировал арест 23-летнего сотрудника финансовой полиции, следователя Ерлана БАЙЧЕРКЕШЕВА
.
Как было сообщено в суде, следователь ДБЭКП БАЙЧЕРКЕШЕВ 5 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести, двигался по путепроводу в районе депо на автомашине Hyundai Tucson в северном направлении и наехал на телефонный столб, после чего съехал с моста и допустил столкновение со стоявшим автомобилем "Лада". Примерно в 8.30 в связи с ДТП он был доставлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции в центр временной адаптации и детоксикации для проведения медосвидетельствования. В холле этого центра старшина полиции АМИРУЛЫ
попросил БАЙЧЕРКЕШЕВА прекратить разговаривать по телефону, на что тот не отреагировал.
Байчеркешев заявил, что является представителем власти и в данный момент находится при исполнении служебных обязанностей. Затем он нанес удар головой и два удара рукой в лицо командиру отделения АМИРУЛЫ.
- При этом его действия сопровождались нецензурной бранью в адрес представителя власти. В результате БАЙЧЕРКЕШЕВ причинил командиру отделения легкие телесные повреждения в виде перелома носа и кровоподтека в области носа, - зачитала данные следствия судья.
5 января по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 321, ч.1, затем в этот же день дело было переквалифицировано на ст. 321, ч. 2 УК РК. 6 января БАЙЧЕРКЕШЕВ был задержан, а 7 января ему было предъявлено обвинение.
Сегодня, 8 января, было получено подтверждение судебно-медицинской экспертизы и старший следователь ДВД ЗКО возбудил уголовное дело в отношении БАЙЧЕРКЕШЕВА и ходатайствовал о санкционировании ареста.
На судебном заседании старший прокурор управления прокуратуры области КАИРГАЛИЕВ
поддержал ходатайство следователя, мотивируя это тем, что виновный, находясь на свободе, может препятствовать объективному расследованию.
Сам БАЙЧЕРКЕШЕВ не согласен с ходатайством следователя. Он утверждает, что сотрудники полиции сами его избили и у него тоже перелом носа.
Адвокат обвиняемого АРЫСТАНОВ
пояснил, что БАЙЧЕРКЕШЕВ случайно задел полицейского рукой, когда пытался отобрать у него свой сотовый телефон. АРЫСТАНОВ полагает, что действия его подзащитного нужно квалифицировать по статье административного кодекса, а не уголовного.
Также адвокат АРЫСТАНОВ сообщил суду, что все действия сотрудников полиции связаны с тем, что не так давно органами финансовой полиции было задержано высокопоставленное должностное лицо ДВД ЗКО.
Суд поддержал ходатайство следователя и счел, что преступление, в котором обвиняется Ерлан БАЙЧЕРКЕШЕВ, считается тяжким, и он может скрыться от органов следствия. Финполовца арестовали на 2 месяца, то есть до 6 марта 2014 года. Все это время он будет находиться в СИЗО. Решение суда о санкционировании ареста может быть опротестовано в течение 3 суток.
Статья 321 ч. 2 УК РК - это применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Адвокат БАЙЧЕРКЕШЕВА не уточнил, какое именно «высокопоставленное должностное лицо» в данный момент проходит по делу в финансовой полиции. Возможно, имеется в виду задержание и арест заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО Заята МУХТАРОВА и начальника отдела природоохранной полиции Габидена КАГАЗГАЛИЕВА
4 декабря 2013 года. Полицейским было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.