Фото с сайта arzhan.kz Фото с сайта arzhan.kz Панику подняли родители детей, которые занимаются в бассейне "Жайык Самалы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Занятий не было 6 января, до этого их тоже часто отменяли, при этом ничем это не объясняют,- говорит жительница Уральска Елена. Сами сотрудники бассейна рассказали, что занятий действительно не было из-за отсутствия воды. - Была какая-то авария, но в этом нет нашей вины, эта авария случилась по вине ТОО "БатысСуАрнасы",- говорит сотрудница бассейна Улболсын САРНИЯЗОВА.- Из-за этого пришлось отменить занятия, назначенные на послеобеденное время. Однако никакой аварии в эти дни не было, и ремонтные работы не велись. - Мы проводили ремонт до нового года, но авария произошла по вине бассейна,- говорит директор ТОО "БатысСуАрнасы" Асылбек САКАЗОВ. - После Нового года никаких аварий не было. Более того, у "Жайык Самалы" перед нами 2-миллионный долг, мы получили от них гарантийное письмо, руководство обещало разобраться с финансовыми проблемами, однако продвижений нет. Мы намерены отрезать бассейн от воды в ближайшее время.