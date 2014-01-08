Иллюстративное фото с сайта www.mir24.net Иллюстративное фото с сайта www.mir24.net Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Судебный приговор был вынесен бывшему оперуполномоченному отдела по борьбе с наркобизнесом линейного управления внутренних дел на станции Актобе. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте и хранении героина в особо крупном размере. По информации пресс-службы областного суда, героин в крупном размере был обнаружен в барсетке, на тот момент действующего капитана полиции. Кроме того, установлено два факта незаконного сбыта героина полицейским. Специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области признал полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.259 ч.3 п.«г» УК РК, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу.