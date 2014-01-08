Аким области Нурлан НОГАЕВ посетил птицефабрику ТОО "Агрофирма Ақас" в селе Новенький Зеленовского района. Сейчас здесь идет строительство двух новых цехов, один из которых запустят уже в конце января. В цехах планируется содержать кур. Предприятие уже закупило специальное оборудование: российского производства - которое рассчитано на 60 тысяч несушек, и украинского производства - на 72 тысячи кур. По словам, оборудование обошлось предприятию в 180 млн тенге. Только в прошлом году на птицефабрике ТОО «Агрофирма «Акас» было произведено порядка 38 миллионов яиц, в день фабрика производит 100 тысяч яиц. При полной загрузке производственных мощностей цехов объем производства увеличится в два раза, уверено руководство предприятия. Уже сейчас часть произведенных яиц реализуется в соседние регионы республики - в Атыраускую и Мангистаускую области. В будущем же ТОО планирует выход на рынки России. К слову, в ЗКО имеются 2 птицефабрики, одна из которых «Уральская птицефабрика», построенная еще в 2004 году в Уральске, а вторая - ТОО «Агрофирма «Акас» открылась в 2000 году в поселке Новенький Зеленовского района. По данным на 1 декабря 2013 года, в области насчитывалось порядка 956205 птиц, 572785 из которых в птицефабриках.