Итак, с нового года в Уральске подорожали газ, проезд в поездах, через месяц станем больше платить за воду и электроэнергию. Коммунальщики жалуются на изношенность сетей и повышение стоимости за газ и электроэнергию, которое сразу же дает цепную реакцию. «Стабильной» остается цена за горячую воду и тепло для населения, которое повышалось в прошлом году. Впрочем, мы можем порадоваться за предпринимателей, которым почти вполовину снизили тариф за теплоснабжение, а еще за пенсионеров, которым на 9 процентов увеличили пенсии и пособия. Правда, ощутят ли они эту прибавку с нынешней инфляцией? Ответ очевиден.Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»38,16 тг. за 1 кубометр53,31 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»319 тг. за 1 кубометр426,09 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»229,53 тг. за 1 кубометр298,39 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»37,52 тг. за 1 кубометр51,70 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»450,82 тг. за 1 кубометр596,24 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»205,66 тг. за 1 кубометр267,36 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)В АО «Батыс Су Арнасы» рассказали, что в конце 2012 года департамент по регулированию естественных монополий принял упрощенный тариф, а в конце прошлого года был утвержден предельный тариф. Он будет действовать в течение трех лет. За это время предприятие, согласно принятой инвестиционной программе, должно модернизировать производство, внедрить новые технологии и, самое главное, обновить сети, большая часть из которых изношены на 60, а то и вовсе на 100%. Тариф в среднем повысился на 25%.Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»: 148,08 тг. за 1 кубометр185,09 тг. за 1 кубометр (действует с 1 января 2014 года)Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»85,49 тг. за 1 кв. метр106,87 тг. за 1 кв. метр (действует с 1 января 2014 года)Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»3355,58 тг. за 1 Гкал6428 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2014 года)Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»2 610 тг. за 1 Гкал3355,58 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2013 года)Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»7 700,60 тг. за 1 Гкал3355,58 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2014 года)тариф на теплоснабжение и горячую воду менялся в начале прошлого года. Тогда тариф повысился в среднем на 25%. По словам руководителя ДАРЕМ по ЗКО Ербола ЕСИРКЕПОВА, 10 декабря АО «Жайыктеплоэнерго» предоставило заявку на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по теплоснабжению. Для населения тариф останется прежним - 3118,16 тенге за 1 Гкал. Из группы «прочие потребители», которые до 1 января 2014 года платили по тарифу 3355,58 тенге (имеющие приборы учета) и 7700,60 тенге (не имеющие приборы учета), выведена отдельная группа - «бюджетные организации». Но новому тарифу данная группа будет платить больше всех - 6428 тенге за 1 Гкал. Категория «прочие потребители», в которую как раз входят предприниматели-ипшники, с 1 января 2014 года будут платить 3358,58 тенге за 1 Гкал.Поставщик услуги ТОО «Батыс Энергоресурсы»8,04 тг. за 1 кВт/час8,04 тг. За 1 кВт/час (тариф не поменялся)Поставщик услуги: ТОО «Батыс Энергоресурсы»14,70 тг. за 1 кВт/час16,88 тг. за 1 кВт/час (с 1 января 2014 года)повышение закупочных цен и транспортировки электричества. - Мы закупаем электроэнергию у четырех основных поставщиков, - объясняет генеральный директор предприятия Снежанна ИМАШЕВА. - Трое из них перед новым годом подняли свои цены. Кроме этого, с 01 января 2014 года ДАРЕМ утвердил новый тариф АО «Зап.Каз. РЭК», также новые тарифы у АО «КЕГОК». Это наши транспортировщики. Снабженческая надбавка ТОО «Батыс Энергоресурсы» не повысилась, и теперь составляет лишь 3% в тарифе на электроэнергию. А на 97% тариф состоит из закупочной цены и стоимости транспортировки энергии. Поэтому, если изменились основные составляющие тарифа, конечно, он тоже автоматически вырастает. Тариф на электроэнергию для населения области остался неизменным.Поставщик услуги: АО «КазТрансГаз Аймак»15,95 тг. за 1 кубометр16,607 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2014 года)Поставщик услуги: АО «КазТрансГаз Аймак»16,58 тг. за 1 кубометр16, 607 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2014 года)повышение стоимости транспортировки газа по магистральному газопроводу «Интергаз Центральная Азия».Поставщик услуги: АО «Казахтелеком»1006,39 Повышения абонентской платы за телефонную связь пока не ожидается. Ко всему прочему, АО «Казахтелеком» снижает уровень тарифов на некоторые пакеты услуг. Так, по пакету услуг «Твой Казахстан», который включает в себя услуги местной и междугородной телефонной связи на безлимитной основе, уровень ежемесячной платы снижен на 200 тенге и будет составлять 1290 тенге с учетом НДС. По пакетам услуг "Super EV-DO", включающим в себя услуги междугородной телефонной связи на безлимитной основе и услуги беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, уровень ежемесячной платы снижен более чем на 20%.Поставщик услуг: кооперативы собственников квартир20 тенге за 1 кв. метр. Как рассказал председатель ассоциации КСК г.Уральск Станислав ФИЛИППОВ, повышение услуг кооперативов зависят только от самих жильцов. Для начала председатели кооперативов отчитываются перед жильцами о проделанной работе, о смете расходов, и только после этого жильцы решают о необходимости повышения тарифа. В зависимости от штата работников и наличия или отсутствия своих аварийных служб, тариф в городских кооперативах колеблется от 18 тенге и выше.Между тем, АО "Пассажирские перевозки" и АО "Пригородные перевозки" объявили о том, что в целях снижения убыточности с 1 января 2014 года повышаются тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. Как стало известно, перевозка пассажиров в межобластном и международном сообщении на все типы вагонов формирования АО "Пассажирские перевозки" будет повышена на 7%, также на 7% будет повышена перевозка пассажиров АО "Пригородные перевозки". Повышение цен железнодорожники объясняют подорожанием стоимости топливно-энергетических ресурсов, стоимости экипировки твердым топливом, водой - на 7%, услуг вокзального хозяйства - в среднем на 13%, стоимости капитального ремонта вагонов - в среднем на 48%, деповского ремонта - на 7%, текущего отцепочного ремонта - на 7%.