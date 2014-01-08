С 1 января в Уральске повысились тарифы практически на все коммунальные, впрочем, и некоммунальные услуги тоже. Справедливости ради нужно отметить, что с нового года повысились пенсии и пособия. Вот только хватит ли этих 7 и 9% надбавки, чтобы перекрыть подорожания тарифов, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Итак, с нового года в Уральске подорожали газ, проезд в поездах, через месяц станем больше платить за воду и электроэнергию. Коммунальщики жалуются на изношенность сетей и повышение стоимости за газ и электроэнергию, которое сразу же дает цепную реакцию. «Стабильной» остается цена за горячую воду и тепло для населения, которое повышалось в прошлом году. Впрочем, мы можем порадоваться за предпринимателей, которым почти вполовину снизили тариф за теплоснабжение, а еще за пенсионеров, которым на 9 процентов увеличили пенсии и пособия. Правда, ощутят ли они эту прибавку с нынешней инфляцией? Ответ очевиден.
Холодная-прехолодная
Услуга: холодная вода (для населения с приборами учета)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
38,16 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
53,31 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Услуга: холодная вода (для бюджетных организаций)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
319 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
426,09 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Услуга: холодная вода (для прочих потребителей)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
229,53 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
298,39 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Услуга: канализация (для населения)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
37,52 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
51,70 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Услуга: канализация (для бюджетных организаций)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
450,82 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
596,24 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Услуга: канализация (для прочих потребителей)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс су арнасы»
Действующий тариф:
205,66 тг. за 1 кубометр
Будущий тариф:
267,36 тг. за 1 кубометр (с 1 февраля 2014 года)
Причина повышения:
В АО «Батыс Су Арнасы» рассказали, что в конце 2012 года департамент по регулированию естественных монополий принял упрощенный тариф, а в конце прошлого года был утвержден предельный тариф. Он будет действовать в течение трех лет. За это время предприятие, согласно принятой инвестиционной программе, должно модернизировать производство, внедрить новые технологии и, самое главное, обновить сети, большая часть из которых изношены на 60, а то и вовсе на 100%. Тариф в среднем повысился на 25%.
Тепло, еще теплее
Услуга: горячая вода (для населения с приборами учёта)
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»
Прежний тариф
: 148,08 тг. за 1 кубометр
Действующий тариф:
185,09 тг. за 1 кубометр (действует с 1 января 2014 года)
Услуга: отопление (для населения)
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»
Прежний тариф:
85,49 тг. за 1 кв. метр
Действующий тариф:
106,87 тг. за 1 кв. метр (действует с 1 января 2014 года)
Услуга: теплоснабжение (для бюджетных организаций)
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»
Прежний тариф:
3355,58 тг. за 1 Гкал
Действующий тариф:
6428 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2014 года)
Услуга: отопление (для прочих потребителей с приборами учёта)
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»
Прежний тариф:
2 610 тг. за 1 Гкал
Действующий тариф:
3355,58 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2013 года)
Услуга: отопление (для прочих потребителей без приборов учёта)
Поставщик услуги: АО «Жайыктеплоэнерго»
Прежний тариф:
7 700,60 тг. за 1 Гкал
Новый тариф:
3355,58 тг. за 1 Гкал (с 1 января 2014 года)
Причины повышения:
тариф на теплоснабжение и горячую воду менялся в начале прошлого года. Тогда тариф повысился в среднем на 25%. По словам руководителя ДАРЕМ по ЗКО Ербола ЕСИРКЕПОВА, 10 декабря АО «Жайыктеплоэнерго» предоставило заявку на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по теплоснабжению. Для населения тариф останется прежним - 3118,16 тенге за 1 Гкал. Из группы «прочие потребители», которые до 1 января 2014 года платили по тарифу 3355,58 тенге (имеющие приборы учета) и 7700,60 тенге (не имеющие приборы учета), выведена отдельная группа - «бюджетные организации». Но новому тарифу данная группа будет платить больше всех - 6428 тенге за 1 Гкал. Категория «прочие потребители», в которую как раз входят предприниматели-ипшники, с 1 января 2014 года будут платить 3358,58 тенге за 1 Гкал.
Гори-гори ясно
Услуга: электроэнергия (для населения)
Поставщик услуги ТОО «Батыс Энергоресурсы»
Прежний тариф:
8,04 тг. за 1 кВт/час
Новый тариф:
8,04 тг. За 1 кВт/час (тариф не поменялся)
Услуга: электроэнергия для юридических лиц (потребители, использующие электроэнергию для работ товаров и предоставления услуг)
Поставщик услуги: ТОО «Батыс Энергоресурсы»
Прежний тариф:
14,70 тг. за 1 кВт/час
Новый тариф:
16,88 тг. за 1 кВт/час (с 1 января 2014 года)
Причины повышения:
повышение закупочных цен и транспортировки электричества.
- Мы закупаем электроэнергию у четырех основных поставщиков, - объясняет генеральный директор предприятия Снежанна ИМАШЕВА. - Трое из них перед новым годом подняли свои цены. Кроме этого, с 01 января 2014 года ДАРЕМ утвердил новый тариф АО «Зап.Каз. РЭК», также новые тарифы у АО «КЕГОК». Это наши транспортировщики. Снабженческая надбавка ТОО «Батыс Энергоресурсы» не повысилась, и теперь составляет лишь 3% в тарифе на электроэнергию. А на 97% тариф состоит из закупочной цены и стоимости транспортировки энергии. Поэтому, если изменились основные составляющие тарифа, конечно, он тоже автоматически вырастает. Тариф на электроэнергию для населения области остался неизменным.
С новым газом!
Услуга: поставка газа (для физических лиц)
Поставщик услуги: АО «КазТрансГаз Аймак»
Прежний тариф:
15,95 тг. за 1 кубометр
Новый тариф:
16,607 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2014 года)
Услуга: поставка газа (для юридических лиц)
Поставщик услуги: АО «КазТрансГаз Аймак»
Прежний тариф:
16,58 тг. за 1 кубометр
Действующий тариф:
16, 607 тг. за 1 кубометр (с 1 января 2014 года)
Причина повышения:
повышение стоимости транспортировки газа по магистральному газопроводу «Интергаз Центральная Азия».
Говорите, слушаю!
Услуга: телефонная связь
Поставщик услуги: АО «Казахтелеком»
Действующая абонплата:
1006,39
Повышения абонентской платы за телефонную связь пока не ожидается. Ко всему прочему, АО «Казахтелеком» снижает уровень тарифов на некоторые пакеты услуг. Так, по пакету услуг «Твой Казахстан», который включает в себя услуги местной и междугородной телефонной связи на безлимитной основе, уровень ежемесячной платы снижен на 200 тенге и будет составлять 1290 тенге с учетом НДС. По пакетам услуг "Super EV-DO", включающим в себя услуги междугородной телефонной связи на безлимитной основе и услуги беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, уровень ежемесячной платы снижен более чем на 20%.
Кооперируемся, ребята!
Услуга: работа КСК
Поставщик услуг: кооперативы собственников квартир
Действующая средняя плата:
20 тенге за 1 кв. метр.
Как рассказал председатель ассоциации КСК г.Уральск Станислав ФИЛИППОВ, повышение услуг кооперативов зависят только от самих жильцов. Для начала председатели кооперативов отчитываются перед жильцами о проделанной работе, о смете расходов, и только после этого жильцы решают о необходимости повышения тарифа. В зависимости от штата работников и наличия или отсутствия своих аварийных служб, тариф в городских кооперативах колеблется от 18 тенге и выше.
Постой, паровоз!
Между тем, АО "Пассажирские перевозки" и АО "Пригородные перевозки" объявили о том, что в целях снижения убыточности с 1 января 2014 года повышаются тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. Как стало известно, перевозка пассажиров в межобластном и международном сообщении на все типы вагонов формирования АО "Пассажирские перевозки" будет повышена на 7%, также на 7% будет повышена перевозка пассажиров АО "Пригородные перевозки".
Повышение цен железнодорожники объясняют подорожанием стоимости топливно-энергетических ресурсов, стоимости экипировки твердым топливом, водой - на 7%, услуг вокзального хозяйства - в среднем на 13%, стоимости капитального ремонта вагонов - в среднем на 48%, деповского ремонта - на 7%, текущего отцепочного ремонта - на 7%.