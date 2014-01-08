Когда все мыслимые и немыслимые гадания были перепробованы, мы решили заняться спиритизмом. Это когда чертишь плакат с цифрами, буквами, ставишь в центр блюдце со стрелочкой и вызываешь духа, которого мучаешь своими вопросами. Все бы хорошо, если б они правду говорили. Чаще всего вызывают тех, кого знали. А если вызвать духа Пушкина, он матерится по-черному и никакого разговора не получится. Но это опять не о том. В общем, гадание всем приглянулось, некоторые стали даже привыкать к бешеной тарелочке, которая бегает по столу, впали в раж и обрели некую зависимость. И догадались, надо признать. Дело в том, что у каждого такого ритуала есть свои правила принятия и отпускания духа, и если их не знать, случаются неприятные вещи.Катя (имя особо заигравшейся подруги) жила с мужем и с дочерью. Увлекшись спиритизмом, она мало представляла себе правила отпускания духа, которого призвала, и получилось, что открыла некий «портал». В доме начала происходить чертовщина. Особенно по ночам. Потом каждую ночь начал сниться мальчик, один и тот же, примерно 10-ти лет и очень настойчиво просил его родить. А ее муж однажды проснулся от того, что его кто-то толкал, оказалось, что рядом с кроватью стоит мальчик того же возраста. Следующие ночи мальчик стал Кате угрожать, что совершит вред ее дочери. Тут уже не на шутку все перепугались. Пиком этого ужаса явилось то, что Катя обнаружила, что беременна. Семья стала искать тех, кто может им помочь, посетили десяток знахарей и стали завсегдатаями церкви. Общими усилиями с необъяснимым феноменом удалось справиться и еще пришлось сделать аборт, как бы цинично это ни звучало... Отсюда вывод: лучше обратиться к профессионалам(ну, по крайней мере знающим людям), которые приоткроют завесу будущего, чем заниматься не своим делом. Я, к примеру, ходок по гадалкам, и обращаюсь к ним в любой непонятной ситуации. Особенное предпочтение отдаю гаданиям на картах таро, обожаю их - все по полочкам расставят, наперед за три года расскажут чего ждать-ожидать, за какое дело браться. И таких же маньячек как я пруд пруди. Могу рассказать о тех немногих, встреча с кем мне запомнилась.В Уральске знаю двух хороших гадалок на таро – Ольга с «Универмага» и еще Ольга с «Урала». Тем, кто действительно хочет к ним попасть, я думаю, не составит труда узнать адрес у любого, кто живет в этом районе. Обе девушки берут за сеанс, который длится полчаса, около 1000 тенге. Ольга с «Урала» составляет пентаграмму из числа рождения и твоего имени. А Ольга с «Универмага» проверяет на сглазы/порчу и отливает. Если честно, я хожу туда чаще, чем к парикмахерам - раз в полгода точно. У меня сбывается предсказание на 80%. Но это только мое, как говорится, субъективное мнение. Кому-то повезло меньше: женщине, прожившей 5 лет в браке, гадалка с «Универмага» предсказала кольцо и скорое замужество. И карты могут голову морочить.Валентина Абрамовна с «Революции» просто маг и волшебник, мне и моей многочисленной родне она в буквальном смысле спасала судьбы и жизни, за что я ей благодарна безмерно. Она читает молитвы, отливает, ставит защиту, видит будущее, снимает порчи. Очередь к ней стоит огромная, запись ведется раз в 3 месяца, так что попасть к ней на прием дело хитрое. Таксы определенной нет, как и полагается у настоящего знахаря.В районе остановки Пугачева принимает хиромант. Имя его подзабыла, но найти его, я думаю, не составит труда. Он очень хорошо читает линии на ладони, составляет нумерологию из числа твоего дня рождения и буквально из ничего рассказывает о многом. У каждого экстрасенса свой подход, к примеру, тетя Лариса с района ост. «им. Сергея Тюленина» возит тех, кто к ней обратился, по святым местам. Говорит, что выше них ей не прыгнуть. К ней нужно приходить с платком на голове и в носках. Летом, каждое воскресение, совершаются поездки к Даде-ата, и даже в Туркестан на 25 дней. Это для справки тем, кто давно хотел совершить паломничество. Людмила-шаманка принимает на рынке в районе вокзала. Проходила обучение у шаманов, а здесь даже хочет открыть школу в этой сфере! На приеме шаман общается с духами, и цену за исцеление «назначают», кстати, тоже духи. Говорит убедительно, по крайней мере, верит в то, что говорит. Много умеет, много знает, но перегибает палку. За прием около 2 000 заплатила. В районе «Строитель» знахарь Екатерина, ей 25 лет. К ней дар перешел от бабки. Она находит потерянные предметы - 7000 тенге, освещает помещение – 10 000 тенге. Лечит заговорами, снимает порчу, за сколько дашь. У нее картинки появляются перед глазами, дар ясновидения. Ее мать посетила святые места и увидела на небе образ Богородицы, после чего, считает, и появились экстрасенсорные способности. Катя же считает, что этот дар у нее от рождения. Гадает размыто очень, а отливает на 100%.Один мой знакомый на тренировках ногу повредил, и ходить не мог, и спать не мог - стопа опухла. Пришел в травмпункт, там ему сказали, что все заживет. Но боли не утихали, особенно ночью, боли были дикие. Ему порекомендовали дядю Вову-костоправа. Он живет в районе Селекционного. Дядя Вова сказал, что кости мелкие раздроблены. Приложил руку и боль отступила. За три сеанса он ему заживил ногу. Позже он к нему обратился с сорванной спиной. Тоже помог. Кстати, от себя добавлю, много слышала положительных отзывов об этом целителе. Но его односельчане почему-то о нем отзываются не очень хорошо, говорят, к бутылке прикладывается. Но не суть, так скажем. Еще в районе мясокомбината в оздоровительном центре «Валео» принимает Валентина Петровна. Она кодирует от алкоголя, никотина. И особенно мнительным очень помогает. Лично знаю несколько человек, кто отказался от алкоголя, и по многу лет не пьет, а если и пьет, то осторожно. Всего по три сеанса, и вы счастливый трезвенник! Но есть люди неустойчивые внушению, которые 15 тысяч тенге потратили, а на следующий день отметили свою новую жизнь. В общем, тем, кто очень хочет, тому помогут. На тот момент, когда я ее посещала, сеанс стоил 5 000 тенге. Ах, да! За раскодировку тоже надо платить! Моя знакомая, не выдержав пытки сухим законом, выложила 9000 тенге.В районе рынка в частном секторе принимает баксы Бахыт. Мне очень нравится, как она поет, словно душу вынимает. То есть, ты приходишь, садишься, закрываешь глаза, и Бахыт начинает петь. Таким образом, она заглядывает в твой внутренний мир, видит то, что с тобой происходит, и то, что тебя гложет. Лечит в основном травами. В Большом Чагане живет баксы Куляш. Она лечит и молитвы читает. Детям помогает, возили туда малышку грыжу заговаривать. У нас грыжа была, спала плохо, после нее боли прошли, малышка спать стала ночами и спокойнее стала. Вот только предсказывает плохо. Из того, что предсказала, мало что сбылось. Есть и курьезные случаи. К примеру, я возила ребенка по разным знахарям, и вот однажды мы по рекомендации поехали в РТС, к знахарю Гуле. У той был особый подход, она била по телу то ножом, то веником, в общем, видимо, к каждому находила индивидуальный подход. Для того чтобы помочь нам, она просила найти черную курицу. Искали ее всей родней, и привезли бедолажку из далекого поселка. В городе как-то не нашлось. Поехали в РТС снова и как уже можно догадаться, она хлестала бедной курицей перепуганную девочку, а потом наказала отпустить курицу где-нибудь в степи. Так и сделали. Только вот как-то безрезультатно.Или вот на рынке стоят, гадают все, кому не лень, кроме цыган. Как-то я прохожу мимо этой опасной аллеи, все наперебой кричат, что у меня все плохо и мне необходимо к ним подойти. Подхожу. Женщина-таджикистанка начинает описывать все тяготы и лишения моей личной жизни и ее осеняет, что на мне порча страшная. Еще менее увлекательно звучит с ее уст, что мне нужно пойти на кладбище одной в полнолуние и закопать там 2000 тенге. Так как эта затея показалась мне малособлазнительной, она уверила, что сделает это за меня. Правда, у меня оказалось только 200 тенге, но она взяла их, сжала в кулачке, разжала и денег уже не оказалось. Вот такие коперфильды зря пропадают в безвестности. Еще такой же случай произошел на той же аллее. Подхожу к женщине под псевдонимом «тетя Ляля», та обещает мне в течение 40 дней открыть дорогу. Но для этого мне необходимо закупить ей 40 больших красных восковых свечей. Но в городе их нет, стоят они немало. Но выход есть, тетя Ляля сама их сделает, нужны только деньги на материал. Бред, конечно, еще тот, но эти люди действительно обладают даром убеждения, и если вовремя не очухаться, плакали твои денежки! Обладателей сверхспособностей в Уральске предостаточно, а верить им или не верить, вам решать. Но радует тот момент, что случаи чудесного исцеления тоже имеют место быть. Главное - верить.- Обычно люди идут к гадалкам, когда они испытывают тревогу или страх перед неопределенностью или отчаяние от того, что с ними в данный момент происходит. Жизненные трудности заставляют многих искать самый простой и «быстрый» метод решения проблем, когда можно получить надежду на то, что всё будет хорошо! И тогда человек может сбросить напряжение, в котором он находится какоё-то время, и верить, что он сможет контролировать события, которые могут произойти. Ну, и теперь о том, кто же чаще всего становятся клиентами гадалок и экстрасенсов. У меня, как и у любого профессионального психолога, есть свои любимые психологические феномены, с помощью которых можно объяснить многое. Одним из таких феноменов является локус контроля, который можно определить, как склонность приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам. В зависимости от локуса контроля бывают экстернальные и интернальные типы. Интернальный тип - человек с высоким уровнем субъективного контроля. Такой человек считает, что происходящие с ним события зависят, прежде всего, от его личностных качеств (компетентности, целеустремленности, уровня способностей и т. п.) и являются закономерными следствиями его собственной деятельности. Экстернальный тип - человек с низким уровнем субъективного контроля. Такой человек убежден, что его успехи и неудачи зависят, прежде всего, от внешних обстоятельств – условий окружающей среды, действий других людей, случайности, везения или невезения и т. д. Как правило, посетителями гадалок являются чаще всего экстерналы.