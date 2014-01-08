Иллюстративное фото с сайта dom.ngs.ru Иллюстративное фото с сайта dom.ngs.ru Гражданин РФ задержан в Актюбинской области за контрабанду дизельного топлива, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По информации пресс-службы погранслужбы комитета нацбезопасности, на казахстанско-российской границе пограничным нарядом пункта пропуска «Жайсан авто» Актюбинского погранотряда задержан гражданин Российской Федерации с контрабандным грузом. Задержанный на автомобиле "ЗИЛ-133" пытался вывезти из Казахстана 10 тонн дизельного топлива. Сопроводительные и разрешительные документы на груз отсутствовали. По данному факту проинформированы правоохранительные органы Мартукского района Актюбинской области. Ведутся следственные мероприятия.