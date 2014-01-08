Фото с сайта itar-tass.com Фото с сайта itar-tass.com Королева красоты стала жертвой бандитов в Венесуэле, сообщает BCC Russian. Актриса и победительница конкурса "Мисс Венесуэла-2004" Моника Спир была убита вечером 6 января. Вместе с королевой красоты неизвестные убили ее мужа, ирландца Томаса Берри. Их пятилетняя дочь получила пулевое ранение в ногу. По предварительным данным, семья стала жертвой бандитского нападения. По информации местных СМИ, трагедия произошла на одном из шоссе на западе страны. Полицейские заметили на обочине дороги подозрительную машину, в которой находилась убитая супружеская пара и раненый ребенок. Девочку госпитализировали в ближайшую больницу, ее жизни ничего не угрожает. 29-летняя королева красоты в последние годы проживала в США. Она работала на испаноязычном телеканале "Телемундо". Стоит отметить, что это не первый случай, когда королева красоты умирает насильственной смертью. В ноябре 2012 года победительница конкурса "Мисс штата Синалоа-2012" (Мексика) 20-летняя Мария Сусана Флорес Гамес была убита в перестрелке, а в августе прошлого года обладательницей титула "Мисс Африка" Лайна Кеза стала жертвой своего сожителя.