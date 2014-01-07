Иллюстративное фото с сайта about-lady.ru Иллюстративное фото с сайта about-lady.ru Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил переписку в Интернете между незнакомыми мужчинами и женщинами, сообщает РИА Новости. Али Хаменеи издал особый религиозный указ - фетву. Свое решение он объяснил аморальностью, которая зачастую связана с общением в Интернете. Отметим, что несколькими днями ранее в Иране заблокировали мобильную социальную сеть WeChat. Добавим, что у многих представителей власти в Иране, в том числе у президента Хасана Роухани, есть аккаунты в Twitter и Facebook. Иранские власти начали блокировать доступ к соцсетям в 2009 году после массовых волнений, связанных с очередными президентскими выборами. По мнению властей, оппозиционеры активно использовали Интернет для организаций акций протеста.