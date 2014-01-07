В ЗКО избили и ограбили пенсионерку

Накануне Нового года неизвестные ворвались в дом жительницы села Озерное и избили пожилую хозяйку дома. Разбойники унесли деньги, что пенсионеры собирали, продавая молоко. Разбойное нападение на пенсионерку в селе Озерном произошло примерно в 6.30 часов 28 декабря. ТАЖИБАЕВА Орынганым апа подоила коров и отправила мужа в город продавать молоко. Сама стала мыть посуду в доме, когда кто-то незаметно подошел к ней сзади и закрыл лицо. - Я была на кухне. Меня потащили в спальню, бросили на кровать и стали избивать, - вспоминает бабушка. - Я им говорю: «Что же вы делаете? У вас, что, родителей нет?!». Они стали бить меня еще больше. В это время один стал шарить по дому, искать ценные вещи, а второй находился возле меня и требовал сказать, где деньги. По словам женщины, буквально за неделю до разбойного нападения на их дом они отпраздновали 70-летие супруга Бектемиса. Видимо, грабители хорошо знали семью, и требовали денег, подаренных имениннику. О том, что грабители хорошо знали семью, говорит и тот факт, что в доме кроме 65-летней хозяйки дома, находился и ее внук. Он спал в дальней комнате. - Он не слышит без слухового аппарата, - рассказывает Органым-апа. - Спал, пока грабители ходили. Они точно знали, что он не слышит, и вели себя так вольготно. - Хорошо, внук не встал, даже боюсь представить, что они могли с ним сделать, - говорит хозяин дома Бектемис-ага. В это время один из преступников, обшарив сундук и платяной шкаф, нашел в серванте встроенный ящичек, который пенсионерам заменял сейф. Там они хранили небольшую сумму денег и документы. - Один из них пришел и сказал второму: "Нашел", - продолжает пенсионерка. - Тогда они стали требовать ключи от ящика. Я сказала, что ключи забрал муж. Они сломали ящики ломом, который принесли с собой. Грабители забрали у пенсионеров несколько тысяч тенге. Женщине связали руки и ноги, рот заклеили скотчем, а сами ушли. - Они не включали в доме свет, ходили бесшумно, практически не разговаривали между собой, - говорит Орынганым-апа. - Оба были в одинаковых белых комбинезонах, в масках с прорезями для глаз и рта. У них с собой был нож, и, кажется, еще электрошокер. Когда грабители уходили, они позвонили кому-то и сказали, что выходят. Видимо, на улице их ждал кто-то третий. - Они все знали, по каким дням я уезжаю в город с молоком, я же не каждый день езжу, - говорит Бектемис-ага. – Дождались, пока я выйду из дома и уеду, и сразу же вошли в дом. Зачем избивали-то жену? Хорошо хоть ничего не сломали ей. Но лицо было страшное, распухшее. Синяки вот только-только начали проходить. - Жили всегда честно, вот дожили до пенсии, скот держим, чтобы было на что жить, а тут такое, - с горечью говорит Органым апа. - Хорошо хоть не убили... В полиции нам сообщили, что преступление еще не раскрыто. Преступники унесли около 500 тысяч тенге, все, что насобирали пенсионеры с пенсии и торговли молоком.