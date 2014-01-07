Иллюстративное фото с сайта www.liveinternet.ru Иллюстративное фото с сайта www.liveinternet.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного управления здравоохранения, в первые дни нового года в Атырауской области на свет появились 62 малыша. Среди них есть двойняшки. По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения, близнецы увидели свет 5 января. Что касается областного центра, то в родильном доме города Атырау родились 22 ребенка. И что примечательно, количество девочек и мальчиков распределились поровну – по 11. Кстати, в прошлом году в начале нового года в Атырау родились всего 12 малышей.