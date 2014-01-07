7 января православные отмечают один из самых главных праздников христианского мира - Рождество Христово. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" побывал на праздничной службе в Храме Христа Спасителя.
В ночь на 7 января православные всего мира отмечают Рождество Христово. Согласно библейскому преданию, ровно 2014 лет назад в Вифлиеме родился Иисус Христос.
В храме Христа Спасителя, именуемым в народе Золотой Церковью, в этот день было не протолкнуться. Количество желающих выстоять Рождественскую службу было так велико, что в главный зал многие просто не поместились. Несмотря на тесноту, в храме царила праздничная атмосфера, а воздух наполняли клубы ароматного ладана.
Церковный хор расположился этажом выше - церковная акустика позволяет услышать молитвенное пение в любой точке храма. Пели так замечательно, что фотограф заслушался и едва не забыл, что в церковь он пришёл всё-таки по работе.
Празднику Рождества предшествует достаточно строгий сорокадневный пост. А 6 января, в Сочельник, принимать пищу вообще запрещено. Лишь после того, как на небе появится первая звезда, символизирующая Вифлиемскую звезду, указавшую волхвам место, где родился Иисус, верующие едят кутью. Ну а по-настоящему праздничный стол ждёт прихожан после утренней службы.
Как и положено, Рождественскую службу провёл архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний
.
Центральную часть церкви украшала живая ёлка. Существует красивое народное предание, что когда родился Христос, деревья понесли ему подарки: яблоня - яблоко, вишнёвое дерево - вишню. Только ёлочка не приближалась, стояла в стороне и плакала, боясь уколоть Младенца. Иисус пожалел бедное дерево и наградил его игрушками и сладостями, которые украшают ёлку и по сей день.
Очень многие пришли на церковную службу с детьми. В беглом разговоре (в храме особо не поговоришь), один мужчина мне сказал, что водит своих детей в церковь с младенческого возраста. Мол, приучает к вере. Его детишки, две девочки семи и десяти лет, действительно терпеливо отстояли всю службу рядом с отцом. Жаль, что только сфотографировать их не удалось - они стояли практически в середине зала, а там было ну очень тесно.
Мальчик, представившийся Ваней, тоже работает при церкви. Наверное, метит в священники.
Православных христиан Уральска поздравили с Рождеством аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
и генеральный консул России Саид ЗАБИТОВ
. В своём обращении Нурлан НОГАЕВ призвал людей жить в мире и согласии друг с другом.
А генеральный консул РФ в Уральске Саид ЗАБИТОВ был награждён орденом святого Севастиана Карагандинского.
После официальных выступлений начался обряд причастия - таинство, к которому допускаются только после исповеди, во время которой верующие каются перед священником в своих грехах, которые, если раскаяться искренне, обязательно будут прощены. Ну а во время таинства причастия верующих угощают кагором (церковным вином, символизирующим кровь Христову).
Несколько мужчин, из числа церковных работников, прошлись по толпе прихожан с подносами для подаяний. В завершении этой "прогулки" каждый уносил полный поднос.
Как и положено в большие праздники, вокруг церкви был совершён Крестный ход - торжественное шествие верующих с иконами и крестом.
Время от времени шествие останавливалось и архиепископ Антоний благословлял всех крестным знамением и окроплял святой водой. Во время одной из таких остановок какая-то бабушка попросила фотографа: милок, отойди в сторонку, а то на меня водичка не попадает.
фото автора