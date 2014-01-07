Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала года вырос тариф на газ. Так, по данным пресс-службы АО «КазТрансГаз Аймак», семья из трех человек, проживающая в многоэтажном доме с централизованным горячим водоснабжением, с 1 января 2014г. будет платить за газ 173 тенге 64 тиына, что на 39 тенге 36 тиынов больше. Для населения, не имеющего приборы учета, оплата за газ на 1 человека в месяц составит: - для приготовления пищи при наличии в квартире централизованного горячего водоснабжения - 57 тенге 71 тиын, - для приготовления пищи и подогрева воды на газовых плитах (при отсутствии в квартире централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) - 85 тенге 02 тиын, - для приготовления пищи и подогрева воды на газовых водонагревателях (при отсутствии в квартире централизованного горячего водоснабжения) - 142 тенге 72 тиына, Для отопления жилых помещений в отопительный период за каждый квадратный метр отапливаемой площади оплата за газ составит 54 тенге 27 тиынов. По словам пресс-секретаря АО «КазТрансГаз Аймак» Аймырзы ЖАМАНКУЛОВА, причиной роста тарифа послужило увеличение расценок на транспортировку по газопроводам.