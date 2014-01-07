Фото ©РИА Новости Фото ©РИА Новости Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с Рождеством, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Глава государства отметил, что этот праздник на протяжении многих столетий наполняет сердца людей самыми высокими чувствами - любви к ближнему и милосердия, он несет мир, добро и благие помыслы. Назарбаев подчеркнул, что эти духовные ценности объединяют представителей всех религий и являются прочной основой развития Казахстана. "На фундаменте мира и согласия зиждется сила нашего общества, в котором различные культуры и обычаи обогащают друг друга, создавая неповторимый облик страны, устремленной в будущее. Казахстан динамично двигается вперед, укрепляя социально-экономическое развитие и сохраняя гармонию между яркой самобытностью всех этносов и их крепким единством", - добавил Назарбаев. Президент подчеркнул, что празднование Рождества связано с гуманизмом и добрыми поступками, что очень важно для казахстанцев, которые всегда ставили на главное место традиции взаимопомощи и уважения. "С первых дней Независимости толерантность и межконфессиональный диалог являются ключевыми приоритетами Казахстана. Мы высоко ценим вклад соотечественников, исповедующих православие, в социальное, экономическое и духовное развитие нашей общей Родины - Республики Казахстан", - сказал Назарбаев, пожелав в Рождество мира, любви, счастья, благополучия и процветания.