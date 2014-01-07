В Никольском кафедральном соборе 6 января прошло предпраздничное богослужение. В святой вечер сочельник присутствующие молились о здоровье, благополучии и мире. 7 января в 8:15 началась Рождественская служба. В 16 часов пройдет праздничная вечерняя служба. 8 января, в среду, в 8:30 утра в кафедральном соборе состоится служба, посвященная прославлению Пресвятой Девы Марии. Как рассказал настоятель Никольского кафедрального собора отец Николай, в этот день бездетные могут попросить во время службы детей.