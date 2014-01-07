По словам Манарбека ГАБДУЛЛИНА, только за 31 декабря в Уральске было зарегистрировано 14 преступлений. - С 1 по 5 января 2014 года в центр детоксикации (вытрезвитель - прим. автора) было доставлено 134 человека, - рассказал начальник УВД. г.Уральск. - Людей, получивших переохлаждения, нет. Мы работали в усиленном варианте и старались собрать с улиц всех граждан в состоянии алкогольного опьянения. Еще 43 человека были привлечены за мелкое хулиганство. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной полиции были выявлены 22 водителя, управлявших автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН, произошло в новогодние праздники и убийство. Ночью 3 января в полицию поступил звонок о том, что на улице Локомотивная совершено убийство. Двумя ударами ножа был убит 19-летний уралец. Полицейским удалось «по горячим» следам задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый потерпевшего. Молодые люди встретились на улице и решили выяснить отношения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Убийство». Подозреваемый водворен в ИВС УВД г.Уральск.