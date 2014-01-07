Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru Нарушения выявлены прокуратурой Каргалинского района совместно с органами СЭС. По информации районной прокуратуры, в ходе проверок были отобраны 22 пробы воды, 51 проба готовых пищевых продуктов и 216 смывов с посуды. - В результате микробиологических и санитарно-химических исследований в 2 дошкольных и 6 школьных учреждениях района выявлены различные бактерии группы кишечной палочки, - отметили в надзорном органе. По словам прокуроров, в результате 8 руководителей учебных заведений привлечены к административной ответственности. Для повторной проверки снова были отобраны пробы и смывы. - В настоящее время все нарушения санитарных норм и правил устранены, правила мытья посуды, требования к нормам готовых пищевых продуктов соблюдаются, несовершеннолетние учащиеся 8 учреждений общей численностью 1038 человек обеспечены здоровым питанием, - сказали в прокуратуре.