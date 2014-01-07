Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению прокуратуры Актюбинской области, микробиологические исследования проб питьевой воды показали превышение норм превышение норм колиформных и термотолератных бактерий в 3 источниках сел Карабутак, Ш.Калдаякова и Степной Каргалинского района. Лишь после вмешательства прокуроров питьевая вода указанных сел с общей численностью населения 2124 человек приведена в соответствие с требования санитарных норм и правил, а акимы 3 сельских округов привлечены к административной ответственности. Отметим, прокуратурой Каргалинского района с привлечением органов СЭС были проведены проверки качества питьевой воды 13 децентрализованных водоисточников района.