Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz На маршруте общественного транспорта №26 ездят автобусы большой вместимости. Проезд для взрослого пассажира теперь стоит 45 тенге, для ребенка в возрасте с 7 до 15 лет – 20 тенге. Как рассказали водители маршрута №26, по городу теперь одновременно колесит по 22 европейских "ПАЗа" вместимостью по 70 человек. В новых автобусах по 17 сидячих мест, 53 – стоячих. В Пазиках по две двери, что очень радует пассажиров. Автобусы достаточно широкие. До сих пор на востребованном маршруте №26 ездили автобусы средней вместимости марки Hyundai, которых в народе прозвали «зайчиками». Пассажиров они не устраивали из-за узкого салона, маленького количества сидячих мест и единственной двери, куда в толкотне заходили и выходили пассажиры. Кстати, проезд в «зайчиках» был дороже – 55 тенге со взрослого человека.