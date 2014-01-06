aidaВ двух роддомах Уральска 1 января на свет появились 23 малыша - 14 мальчиков и 9 девочек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 6 января, в перинатальном центре из новогодних мам остались только две. Молодые мамы Аида ИСТЛЕУВА и Жадыра ЕРЖАНОВА не скрывали своей радости. У обеих - долгожданные дочки. - Это мой первый долгожданный  ребенок. Срок мне ставили 31 декабря, но малышка захотела родиться в новом году. Муж назвал ее Козайым, - сказала молодая мама Аида ИСТЛЕУОВА. Старший акушер послеродового отделения Асель БЕГАЛИЕВА рассказала, что в 2013 году в перинатальном центре приняли 5549 родов. По сравнению с 2012 годом в 2013 году родилось на 290 детей больше. - Уменьшилась перинатальная смертность по сравнению с прошлым годом - в 2013 году  количество мертвых детей составляло  93, тогда как в 2012 их было 116. Уменьшилось также родовспоможение с помощью кесарева сечения на 22 роженицы. В основном у нас рожают сельские женщины третьего  уровня, то есть те, кто больше заслуживает внимания. Женщины с генитальными заболеваниями, многорожавшие,  те, у кого плановое кесарево сечение, они все направляются к нам.  Если роды обычные, физиологические, они, конечно, рожают у себя в районе. Но в целом, как вы можете заметить, ситуация улучшилась, - сообщила Асель БЕГАЛИЕВА. Всего в 2013 году в Уральске родились 10 382 малыша. Мирослава ШОНАЛОВА