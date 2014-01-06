Сегодня, 6 января, в перинатальном центре из новогодних мам остались только две. Молодые мамы Аида ИСТЛЕУВА и Жадыра ЕРЖАНОВА не скрывали своей радости. У обеих - долгожданные дочки. - Это мой первый долгожданный ребенок. Срок мне ставили 31 декабря, но малышка захотела родиться в новом году. Муж назвал ее Козайым, - сказала молодая мамарассказала, что в 2013 году в перинатальном центре приняли 5549 родов. По сравнению с 2012 годом в 2013 году родилось на 290 детей больше. - Уменьшилась перинатальная смертность по сравнению с прошлым годом - в 2013 году количество мертвых детей составляло 93, тогда как в 2012 их было 116. Уменьшилось также родовспоможение с помощью кесарева сечения на 22 роженицы. В основном у нас рожают сельские женщины третьего уровня, то есть те, кто больше заслуживает внимания. Женщины с генитальными заболеваниями, многорожавшие, те, у кого плановое кесарево сечение, они все направляются к нам. Если роды обычные, физиологические, они, конечно, рожают у себя в районе. Но в целом, как вы можете заметить, ситуация улучшилась, - сообщила Асель БЕГАЛИЕВА. Всего в 2013 году в Уральске родились 10 382 малыша.