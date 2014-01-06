Фото с сайта www.wpolitics.com Фото с сайта www.wpolitics.com Канцлер Германии Ангела Меркель получила травму на горнолыжном курорте, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, это произошло в рождественские праздники. Реабилитация Ангелы Меркель займет, как минимум, три недели. Сообщается, что у канцлера трещина тазовой кости. По информации пресс-службы Ангелы Меркель, в результате ей пришлось отменить визит в Варшаву, который планировался на 8 января 2014 года и встречу с премьер-министром Люксембурга. По информации РИА Новости, Ангела Меркель получила сильный шок. Отмечается, что инцидент произошел на горнолыжном курорте в Швейцарии. Напомним, Ангела Меркель не единственная пострадавшая в ходе отдыха на горнолыжных курортах в праздники. Сейчас врачи занимаются лечением известного автогонщика Михаэля Шумахера, который получил травму головы. Сообщалось, что пострадавший находится в коме.