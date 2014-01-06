Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru ЧП произошло 5 января примерно в 8.20. Информацию о ЧП корреспонденту портала «Мой ГОРОД» подтвердили в ДВД ЗКО.  По словам и.о. начальника следственного управления ДВД ЗКО Асхата КУАНАЕВА, сотрудник финансовой полиции совершил ДТП - он на своем автомобиле врезался в световую опору. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной полиции доставили финполовца в вытрезвитель. А он оказал неповиновение сотрудникам полиции. Дебошир нанес несколько ударов  по лицу 32-летнему командиру отделения батальона патрульной полиции. Согласно заключению судмедэксперта, у командира отделения закрытый перелом костей носа. У финполовца - опьянение средней степени. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 321, ч. 2 УК РК - "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказал Асхат КУАНАЕВ. - Дебошир водворен в ИВС г. Уральска. Расследование ведет следственное управление ДВД ЗКО. Другие подробности выясняются.