По сообщению, 30 декабря во время проверки поезда сообщением Москва-Алматы был задержан 33-летний уроженец Южно-Казахстанской области, который пытался незаконно провезти 2,8 кг золота. - Золотые изделия - кольца, серьги и браслеты - нашли в купе проводника, - рассказывает Саят ШУБАЕВ. - Контрабандист задержан. В данный момент ведётся доследственная проверка, материалы этого дела переданы в финпол. Стоит отметить, что это самая крупная партия контрабандного золота за последние несколько лет. Заместитель командира отметил, что четвёртый квартал 2013 года был отмечен ещё тремя заметными контрабандными эпизодами. В первых двух случаях пограничники пресекли незаконную попытку перевоза раков, каждая партия по 800 килограммов. В третьем случае пограничники выявили пятикилограммовую партию чёрной икры.