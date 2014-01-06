Иллюстративное фото с сайта stavropol.meatinfo.ru Иллюстративное фото с сайта stavropol.meatinfo.ru Житель Усть-Каменогорска смыл в унитаз пачку пельменей, что привело к отключению отопления во всем доме, сообщает Yk-News.kz. Как рассказали жильцы дома, подобная проблема возникает в их доме не в первый раз, засоры происходят регулярно. До этого ремонтники вытащили из трубы махровое полотенце. Теперь причиной непроходимости подвальных труб стала целая пачка пельменей. По данным АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", прибывшая бригада установила, что из-за течи канализационных сетей образовалась коррозия на отопительных конструкциях. На поврежденном месте прорвало трубу. Практически весь день ушел у аварийной службы, чтобы восстановить отопление в доме. Отметим, что в эти дни на востоке Казахстане сохраняются 30-градусные морозы.