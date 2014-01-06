Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Стали известны подробности несчастного случая в селе Мичурино.  По словам соседей, погибшему хозяину дома было 77 лет. - Они давно здесь живут, - рассказал сосед Дима. – Всегда здоровались. Как зовут, точно не знаю, мы всегда называли дядя Коля. Они очень приличные люди были, алкоголем не злоупотребляли, скандалов не было. По словам соседей, к ним приехали гости – родственники жены, а 1 января тела четырех человек нашел сын хозяина дома, который пришел поздравить отца с новым годом. Известно, что дело передано в Приуральный отдел полиции Зеленовского района. Сегодня на месте трагедии работали газовые службы города. По предварительной информации, люди отравились угарным газом вследствие неисправности печи. Напомним, по сообщению отдела ЧС Зеленовского района в селе Мичурино 1 января около 17:00 в частном доме по улице Светлая были обнаружены тела 4 человек. Погибшие Б. ЧЕРНОЯЗОВ 1937 года рождения, К. УТЕШЕВА 1940 г.р., А. УТЕШЕВА 1966 г. р. и Р. КОЖАХМЕТОВ 1959 г. р.