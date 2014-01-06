Иллюстративное фото с сайта www.35.mchs.gov.ru Иллюстративное фото с сайта www.35.mchs.gov.ru В Акмолинской области всего в 26 километрах от Астаны сгорел междугородний автобус, следовавший по маршруту "Усть-Каменогорск — Астана". В момент возгорания в салоне находились 67 пассажиров, а также водители, однако никто из них в результате ЧП не пострадал, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. По данным ведомства, пожар вспыхнул в двигательном отсеке автобуса Neoplan, после чего огонь перекинулся на салон. В результате пожара транспортное средство полностью выгорело. Пассажиров довезли до Астаны на специально отправленном автобусе.    