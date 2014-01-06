Иллюстративное фото с сайта www.mir24.net Иллюстративное фото с сайта www.mir24.net Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда. Как рассказали в пресс-службе, мужчина на станции Биршогыр сбил на автомашине человека и умышленно проехал через него. Пострадавший чудом остался жив. Виновником ДТП оказался житель поселка Биршогыр. Дело рассматривалось в Шалкарском районном суде. Как оказалось, мужчина имел непогашенную судимость. Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам. Приговор вступил в законную силу.