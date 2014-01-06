Иллюстративное фото с сайта dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта dailynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Финансовая полиция в порядке упрощенного досудебного производства возбудила уголовное дело на  государственного судебного исполнителя филиала «Региональный отдел Темирского-Байганинского районов» ГУ «Департамент по исполнению судебных актов по Актюбинской области». Он подозревается в получении взятки. Судисполнитель 10 декабря 2013 года в с.Шубаркудук Темирского района лично получил от женщины взятку в сумме 200 тыс. тенге. В финансовой полиции области отметили, что деньги судоисполнитель взял за уменьшение суммы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с ее сожителя.